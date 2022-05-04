新竹市4日新增182名確診個案，今年以來已累積1432名確診個案，目前仍住院中的確診者有45人，居家照護確診者822人，有因密切接觸而居家隔離者共158人。

市府指出，竹市目前有26校因確診持續停課或停班中，民眾關心各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，以及6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」查詢。

市府表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制， 民眾接種狀況踴躍，今日截至上午11時許，中正市場施打站接種547人，慈濟施打站接種218人，呼籲符合資格民眾盡快接種疫苗。

衛生局表示，2座疫苗施打站下周（5月9日至5月13日）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

另，近日居家隔離民眾人數眾多，惟近日中央居家隔離系統仍不穩定，恐間接影響居家隔離單的拋轉與傳送作業，請尚未收到居家隔離單的民眾耐心等候，也呼籲民眾在等候過程，需遵循1人1室防疫規範居家隔離，若有居家照護關懷相關問題，可加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」，市府將以單一窗口處理民眾防疫期間的必要需求，並會在中央系統可操作之第一時間加速作業。