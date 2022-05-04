台新金(2887)2022年第一季線上法說會，總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及台新人壽總經理邢益華等六人共同主持。林維俊表示，雖然受到疫情影響及俄烏戰爭造成全球市場受到衝擊，台新金控旗下銀行、人壽、證券等各子公司於第一季營運表現仍穩健，第一季稅後淨利21億元，每股盈餘(EPS)為0.15元，股東權益報酬率4.33%，資產報酬率為0.33%，每股淨值為13.89元。今年首季EPS、ROA、ROE均較去年同期下滑。

林維俊說明，台新金控今年第一季因為認列彰化銀行之投資收益在會計處理的異動，以及取得保德信人壽交易合約中之或有價金評價受殖利率上升影響，以致第一季稅後淨利年成長減少52.1%。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第一季之資本適足率分別為118.9%及14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及989%，授信資產品質維持良好。

在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，受惠企業放款穩健成長，全行總放款餘額年成長達8.1%，外幣放款年成長15.5%，新台幣放款有6.4%的年成長，總存款餘額亦有6.7%成長。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達5.2%、4.1%，有效卡數也持續成長已逾410萬張，而特店家數逾16萬家持續穩居市場前列。

在子公司台新人壽的業務表現方面，在新產品推出及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，第一季初年度保費(FYP)收入為新台幣62.56億元，為去年同期24倍，第一季總保費收入為新台幣99.57億元，較去年同期增加近1.5倍，台新人壽第一季稅後淨利為13.23億元。

子公司台新證券業務表現方面，由於受到國內外證券交易市場不穩及台灣證券交易量下滑的影響，致台新證券的經紀手續費收入較去年小幅減少，台新證券第一季稅後淨利達2.1億。

至於各界關注的彰銀持股處分，林維俊重申台新已承諾金管會在6年內處分所有彰銀持股，會以避免影響彰銀股價的方式，陸續透過發行交換債、發行交換特別股及集中市場出售等方式進行處分彰銀持股。目前台新已於111年4月1日發行50億元國內第一次無擔保交換公司債，相當於交換股數2.46億股。此外，對於發行己種交換特別股也在規劃中。

林維俊表示，今年台新成立滿三十周年，台新金控宣示將以「認真、永續」的精神，致力倡議與推動個人綠色生活行動，並與眾多產業夥伴合作，從企業自身做起。除號召員工與客戶從日常食衣住行轉變，持續積極落實企業永續以及ESG各面向的推動，更攜手各界夥伴共同推動永續，發揮金融業者引領產業發展的重要角色，以符合各利害關係人對台新的永續期待。