自民黨青年局長小倉將信議員率領下，自民黨眾議員代表團今早前往五指山國軍公墓，弔唁前年逝世的李登輝前總統。小倉議員亦主動關切李登輝紀念圖書館的近況，直言非常樂意盡力協助，並期待能親自出席圖書館的開幕。

李登輝基金會董事長，也是李前總統的二女兒李安妮在基金會執行長鄭睦群的陪同下，代表家屬在五指山迎接來自日本的貴賓。

雙方在總統墓前簡單寒暄後，由小倉議員代表獻花，並率眾向李前總統行三鞠躬禮。儀式結束後，雙方到貴賓室交流晤談。

李登輝基金會新聞稿指出，小倉提到，在來台之前曾先拜會日本前首相安倍晉三，安倍前首相特別交代務必盡力維護台日關係。而安倍前首相的辦公室，也收著李前總統的簽名書籍，顯見安倍前首相對李前總統的敬重。

李安妮董事長是感謝自民黨青年局長期在台日關係上的努力，兩國關係並不因為斷交而中止，並且表示李前總統關心日本青年的未來，就如同關心台灣青年一般。

此外，小倉議員亦主動關切李登輝紀念圖書館的近況，直言非常樂意盡力協助，並期待能親自出席圖書館的開幕。李安妮董事長則回應將紀念圖書館規劃設置於徐州路舊台大法學院的原因，其舊址與建築即日治時期的台北商業學校，而對面的市長宿舍亦曾是台北州知事的官邸，充滿日本元素。而李前總統取得康乃爾大學博士學位後，亦曾在此處任教，更是具有歷史意義。

雙方最後進行禮物的交換，日方致贈著名的甜品，李登輝基金會則回送題有「脫古改新」的玉山主峰造型琉璃、「我是，不是我的我」之紙鎮，以及李前總統就讀淡水中學校時期的校徽徽章。

李安妮董事長特別解釋，李前總統生前曾希望骨灰長眠玉山，但強調那是一種概念，重點是繼續陪伴與守護這一片土地。而「脫古改新」則是期許莫故步自封，要勇敢創新，努力改革，以此勉勵所有到訪的日本貴賓

本次省墓除小倉將信等五位眾議員，以及自民黨幹部以外，日台交流協會泉裕泰大使亦全程陪同，場面溫馨融洽。