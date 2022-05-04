外傳美國5月可望公布印太經濟架構（IPEF），外交部長吳釗燮今天表示，台灣理論上會在裡面，至於能參與哪個層面或以什麼樣的形式參與？他說，都還在爭取中。

吳釗燮今天應邀赴立法院外交及國防委員會報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略布局與僑台商之因應」並備質詢。

國民黨立法委員溫玉霞詢問，美國一直說支持台灣加入國際組織，可是美國去年10月提出印太經濟架構，找了日本、韓國、澳洲、新加坡等國討論，自己主導的都未邀我們，還把台灣放在旁邊，以台美關係來講，正式邀請台灣有困難嗎？是否可能對台灣採取「類邀請」等其他間接方式參與？

對此，吳釗燮表示，IPEF是開放的，台灣能夠參與到哪個層面，或是用什麼樣的方式參與，這都還在跟美國方面極力爭取中。美國從未說過不邀請台灣加入，美國國務卿布林肯也強調IPEF是開放具有包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關上大門，「他已經說得非常清楚」。

他說，台灣的經濟地位、經貿能量、產業鏈等優勢，美國政府部門、國會、智庫、產業界都很清楚，「大家都覺得台灣應該是被包含在IPEF裡面。」

民進黨立委羅致政指出，IPEF包含的高科技供應鏈等產業，大多是台灣的強項，不只是台灣想加入，美方方面也需要台灣加入，要求外交部應該展現自信，向美積極遊說。吳釗燮則回應「台灣理論上會在裡面沒錯」，美國國會、智庫、產業界各界也都了解台灣應該在裡面，也在為台發聲。

國民黨立委江啟臣詢問，美國總統拜登20日將啟程赴東亞，訪問南韓、日本，出訪期間是否會公布IPEF？吳釗燮表示，就他的了解，不會在這個場合宣布，因為美方還需要很多意見整合。

美國聯邦參議員葛理姆上個月中旬訪台時，表達希望華航採購波音787客機，溫玉霞該為，美國議員推銷客機很正常，但現場口譯未翻譯，總統府中文新聞稿也刪掉這段，國安局還說媒體報導是「認知作戰」，是否要對媒體道歉？

對此，吳釗燮表示，外交部新聞稿已經講的很清楚「我不再講話」，還反問溫玉霞，報紙說是強銷「妳能夠接受嗎？」

國民黨立委江啟臣追問，重點不在強銷，重點在為何沒有翻譯？禮揪出來還這麼憤怒？吳釗燮表示，關於翻譯部分，「當天我在場，我自己都聽不清楚了，翻譯坐比我遠，相信翻譯也沒有聽很清楚！」

至於是否曾致電要求華航購買波音？吳釗燮說，電話他連打都不敢打，「我如果打電話，就是介入華航的企業行為，這個事情沒有」。