新北市今日確診人數破萬，第一線工作人員也飽受威脅，新北市議員周雅玲今質詢要求市府各局處規畫分流辦公，確保市政順利運作。新北市人事處長林正壹表示，市府今年累積確診人數514人，今天增加147個人確診，以警消人員最多，主要是疫調、接觸相關業務較多，但市府早已啟動分流，市政業務不會停擺。

周雅玲今天在議會質詢時指出，昨傳出汐止秀峰分隊特搜隊12人快篩陽性，其中7人確診，一下次爆出這麼人，市府各局處應該要有分流、防疫措施，讓市政工作能夠順利進行。

消防局長黃德清表示，目前秀峰分隊推測是分隊長返鄉照顧外公，返隊時沒有症狀，推測是這樣傳染開來，但是否有其他原因持續調查中。

新北市人事處長林正壹表示，新北市員工約6萬多人，過去每天約1、2例確診，但因疫情增加快速，今天增加147例，數字比較高。

林正壹說，市府今年累計確診人數達514人，其中員警占157人，員警確診人數多，主要跟業務有關，包括協助疫調、為民服務等，很多都已康復解隔離，市府很走就已實施分流、異地辦公，市政業務不會受到影響。