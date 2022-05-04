台北市警察局南港分局遭員警踢爆，不許擔心染疫的員警索取快篩檢驗。對此，內政部長徐國勇今在立院備詢時否認此事，強調分局只是告訴員警「藥吃一吃就好了」，因此這部分有誤解。面對立委憂心員警快篩分配不足，要求警政署統計需求後統一撥出，徐國勇則允諾不會讓員警沒有快篩，「我跟你保證一定有」。

本土疫情失控爆炸，北市南港警分局偵查隊2日傳出有6名警員確診，但員警爆料分局苛扣快篩劑，認為萬一員警確診的話，工作將沒人做，要員警不舒服吃感冒藥就好。

消息傳出，民進黨立委王美惠今質詢時，特別關注是否真有員警染疫後不被允許快篩？徐國勇當場否認，強調警局並沒有說「你不能快篩」，而是說「藥吃一吃就好了啦」，因此這部分只是誤解。但他說，這種說話方式不對，因此經親自詢問相關當事人後，已提出處分。

但王美惠質疑，目前全台已有超過800位員警確診，每個人都人心惶惶，很擔心在維持勤務的同時，要如何抽身取得快篩試劑，因此建議中央必須有統合機制，由各警政單位自行統計後，再由中央統一撥出快篩，否則警員工作時間不固定要怎麼買快篩？

對此，徐國勇允諾，「你關心的很好，我們一定會做到不讓員警沒有快篩，這一點你放心。」

但王美惠仍質疑「地方都說沒有快篩啊！」徐國勇回應，「有有有，我跟你保證一定有」、「有啦、有啦、有啦，一定都夠的，你放心。」他強調，目前已經買了6萬多支快篩，已經發下去4萬多支，如果還不夠，衛福部會優先將快篩給予維持治安的人員，因為治安非常重要。