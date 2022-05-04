新竹縣社區篩檢資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4日新增542例新冠肺炎本土確診案例，分別為246位男性和296位女性，均為輕症和無症狀，無症狀351人，占65％。年齡從0-87歲，12歲以下46人，65歲以上11人，仍集中18-64歲的青壯年，約占87％。地區分布仍以竹北351人為最多。竹縣目前居家隔離人數為382人，居家照護人數為921人。

新增542例地區分布為竹北市351例、竹東鎮24例、湖口鄉72例、新豐鄉24例、新埔鎮8例、關西鎮15例、芎林鄉10例、橫山鄉6例、寶山鄉6例、北埔鄉2例、峨眉鄉3例、尖石鄉18例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，家用快篩試劑適合於病毒盛行環境，如確診數較多的區域、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多處等等，民眾若有上述情況可至健保合約藥局或無健保藥局地區（橫山、峨眉、五峰）衛生所購買實名制快篩試劑，新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=980＆s=89882。或民眾有呼吸道症狀自覺有風險，也可至公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。新竹縣定點診所查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=980＆s=89584。

新竹縣社區免費篩檢站資訊如下：

5／4周三1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外。

5／5周四1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外。

5／6周五1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外。

疫苗接種部份，各衛生所及合約診所於本週仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童自即日起也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。院所查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033