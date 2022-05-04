2022年遠見CSR暨ESG企業社會責任獎出爐，電信三雄均大有斬獲，中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)均各自抱回多獎項肯定，展現電信三雄在ESG領域的長期深耕。

中華電本次榮獲電信業「綜合績效」及「傑出方案--樂齡友善組」，董事長謝繼茂表示，身為台灣電信龍頭，努力在永續發展的道路上扮演「開創者」、「領導者」的角色，在創造企業獲利的同時，更要朝永續經營邁進，針對環境面、社會共融面與公司治理面，都能精準發揮自身的專業技術、資源、能力與特色，達成「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的ESG願景。

謝繼茂進一步強調，極端的氣候現象越來越明顯，水災與颱風等災害規模不斷變大，氣候行動計畫迫在眉睫。中華電一方面善用科技，強化管理綠電、水資源與廢棄物；同時領先全台推出「5G無塑 無拘無束」活動，運用5G科技力與合作夥伴，導入「湛鬥機」5G無人船清除海洋塑膠垃圾、導引員工積極落實節能減塑、身體力行；更領先台灣業界帶領供應廠商推動綠色供應鏈，系統性地攜手供應鏈夥伴一起朝減塑、零碳的永續管理目標前進。

台灣大本次拿下「年度榮譽榜」以及傑出方案人才發展組「楷模獎」兩項大獎，總經理林之晨表示，政府已經宣布2050淨零碳排目標，綠能是珍稀資源，需要政府與民間共同努力，才能達標。地球現在面對升溫兩度C的挑戰，目前看起來達到的機率非常低，所以台灣大得到「年度榮譽榜」這個榮譽。台灣大致力投入永續發展，去年率先承諾加入RE100倡議，預計最遲於2040年達到全公司100%使用再生能源，並規畫同時投入外購與自建綠電，全力朝向「淨零排放」的目標前進。

遠傳則榮獲「ESG綜合績效-楷模獎」，總經理井琪表示，遠傳長期結合公司營運策略推動永續發展，對內積極推動數位轉型升級，對外以5G結合「大人物』」(大數據、人工智慧、物聯網)及雲端、資安核心技術，期盼帶動社會與環境正向改變。遠傳近期積極串連供應商策略夥伴，攜手300家上下游供應商組成『攜手永續先鋒隊』，每年發起行動方案，結合核心專長幫助資源匱乏的機關團體，並透過供應商永續評選機制、定期舉行供應商大會，提升產業永續意識。遠傳以社會共好、數位包容、環境教育為主軸，攜手員工、供應商、用戶參與公益，自2016年至今累積影響學生、民眾、弱勢族群達552萬人次。