市場預估美國聯準會（Fed）5月及6月都可能升息2碼（1碼是0.25個百分點），台新銀行積極反應國際市場動態，繼3月Fed升息決議前，率先推出升息版「階GO利外幣定存專案」後，這次再度於Fed決議前，推出利率加碼版的「階GO利II外幣定存專案」，美元最高階年息一舉來到3.1％。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，大多數銀行的專案，通常會等到Fed升息決議公布後再推出新專案，台新銀行為回饋客戶，讓民眾可明顯感受到升息後的利率，將原先預計進行至5月底的「階GO利外幣定存專案」，提前於4月底前截止，並於5月領先市場推出升息版「階GO利II外幣定存專案」。

這次除美元及人民幣，加碼推出睽違已久的澳幣，提供民眾更多元的貨幣選擇，且承作門檻依舊親民，只要原幣（美元、澳幣、人民幣）1,000元以上即可申辦，專案一樣提供「階梯式」優惠利率。

以單筆承作10萬美元為例，存滿3個月平均優惠年息可達1.6％（第1個月年息0.8％、第2個月年息0.9％、第3個月年息3.1％）；6個月期美元專案一樣極具吸引力，1,000美元以上即可承作，存滿6個月平均優惠年息可達1.7％（第1～2個月年息1.2％、第3～4個月年息1.9％、第5～6個月年息2.0％）。

劉熾原補充說明，為便利民眾申辦「階GO利II外幣定存專案」，除可至台新銀行全台各分行臨櫃辦理外，也可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理。同時也針對薪轉戶，持續推出專屬的「US放薪存外幣活存專案」，即每月存入1,000美元或單筆換匯滿1萬美元，美元活期存款（5萬美元額度內），即可適用美元6個月期定存牌告利率。