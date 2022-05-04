有鑒於6歲以下兒童目前仍無新冠疫苗可打，基隆市議員陳薇仲要求市府正視幼兒急診時的就醫延宕問題。對此，基隆市長林右昌表示，他將與市內醫療院所洽商配合，協助幼兒快速就醫。

近來疫情不斷升溫，基隆市發生確診高燒病童遭醫院要求家長等待衛生局通知，致使就醫延宕了2個小時的事件。陳薇仲表示，希望市府能夠重視目前仍無新冠疫苗可打的6歲以下幼兒，考慮設置確診幼兒就醫快速通道。

對此，林右昌表示這件事情「值得做」，將與市內醫療院所洽商配合問題，以協助幼兒快速就醫。不過，若幼兒確診，目前的醫療機制可能會後送至台北市處理，但會與市內醫療院所洽談，收納輕症病患。

基隆市衛生局長吳澤誠則指出，目前政府已有相關機制，若確診幼童重症，可能需要後送，但輕症幼童可以在就醫後加入居家照顧。另外，若幼童需要緊急就醫，家長可以直接撥打119或自行就醫，醫院不得拒絕收治。