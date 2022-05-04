雖然因為疫情復燃而讓不少上班族再度轉為居家工作，但仍是少不了線上的會議或視訊通話的時間，因此在家也要隨時簡單保持形象，而最簡單就是要讓髮型維持整潔，而此時就能靠TYMO全新在台上市的SWAY「智慧造型夾」及HYPERSONIC「高效能負離子吹風機」 ，輕鬆讓手殘達人也能簡單打理好髮型。

TYMO全新在台上市的SWAY「智慧造型夾」，定價2580元。（TYMO提供）

全新的TYMO SWAY智慧造型夾搭載了獨特的奈米鈦板，能使髮絲均勻受熱，以達到撫平毛躁、蓬亂，賦 予柔亮、絲滑的效果，更採用智慧體感晃動設計，拿起來即自動開機，靜置5分鐘即會自動關機，不再怕忘記關掉造型夾而燙傷，而且MCH超導體可在30秒內快速完成預熱，共有16檔溫度調節，並利用高科技裝置防止髮質傷害，簡單的溫度按鈕讓入門者無需練習，即能整理自己的秀髮。

TYMO全新在台上市的HYPERSONIC「高效能負離子吹風機」，內置每分鐘11萬轉速的超高速馬達，讓乾髮速度大大增強30%，而3000萬超高濃度負離子，更訴求能減少毛躁，去除靜電之外滋養柔順髮絲。（TYMO提供）

TYMO全新在台上市的HYPERSONIC「高效能負離子吹風機」，定價6280元。（TYMO提供）

還有TYMO HYPERSONIC HC600 高效能負離子吹風機，內置每分鐘11萬轉速的超高速馬達，讓乾髮速度大大增強30%，而3000萬超高濃度負離子，更訴求能減少毛躁，去除靜電之外滋養柔順髮絲，僅僅295g還擁有超大LED液晶顯示屏幕，以及獨家風力聚集機能，可輕鬆穿透髮絲迅速吹乾頭皮，專業降噪設計更能將運作音量減低至小於80分貝，同時提供2種吹風頭與烘罩，並配置3種實用磁吸式風嘴，不同風嘴滿足不同的造型需求。