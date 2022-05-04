屏東黑鮪魚文化觀光季今年首度與環球購物中心合作，將在屏東店推出獨家料理。（林和生攝）

屏東黑鮪魚文化觀光季預訂6日登場，但受全台疫情升溫影響，原訂7日舉辦的「海洋音樂會」確定延期；屏東縣政府公開今年特別推出的「黑鮪魚季烏龍茶燒酎」紀念酒，更首度與屏東環球購物中心合辦「夏日派對市集」，可望行銷東港特色小吃及伴手禮到全台。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，疫情延燒近3年，全球經濟大受衝擊，黑鮪魚季是國內最知名的觀光產業活動之一，地方寄望甚深，但考量疫情嚴峻，因此經評估後，原本邀請謝金燕、玖壹壹、梁文音等藝人演出的「海洋音樂會」，決定延期，將視疫情狀況再擇期辦理。

不過相關活動仍持續辦理，盼把影響降到最低，鄞鳳蘭表示，每年「第一鮪」報到時，全台遊客就知道要來屏東品嘗海鮮，但也不能錯過地方伴手禮，尤其每年黑鮪魚季的文創品更讓不少人敲碗，今年特別推出限定紀念版的「烏龍茶燒酎」，淡淡烏龍茶香搭配生魚片，讓美味更加倍。

鄞鳳蘭說，這款烏龍茶燒酎紀念酒是台灣首創，以台灣凍頂烏龍茶、台農秈22號大米及烏山頭水庫的水蒸餾製成，入口滑順，舌頭尾端有來自茶葉微弱的苦澀，彷彿小酌一口放涼的烏龍茶，尾韻乾淨俐落，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌。

除此之外，屏縣府今年更獨家與環球購物中心合作，推出獨家限定黑鮪魚美食，更發揮環球商場擴散之力，首度打造東港特產線上線下物產展，線上透過「環球Online」選物直送全台，同時推出「黑鮪魚夏日派對市集」，將東港在地文化特色延伸至全台，全面拓展屏東城市行銷。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障