周遊（中）拿起金鐘獎盃，稱是一輩子的殊榮。（陳俊吉攝）

周遊談起拍戲時差點慘遭非禮的過往激動落淚。（陳俊吉攝）

李朝永與周遊整理共118箱、3500部電影捐贈給國家影視廳中心保存修復。（陳俊吉）

「戲劇之母」84歲的知名製作人周遊（阿姑）與導演老公李朝永，在自家豪宅「永真園」捐贈歷年製作的電視劇共118箱、3500卷錄影帶給「國家電影及視聽文化中心」保存修復。周遊聊起過去輝煌，她曾多次參與勞軍，被封為「軍中情人」，出演200多部台語片轟動全台，但大紅大紫時卻差點慘遭導演伸出狼爪，講到心酸處周遊激動落淚，「我這輩子受很多的苦，這種苦誰都沒有辦法忍受！」

她說當時有導演找她演戲當女主角，要求單獨會面並把房門反鎖，試圖非禮她。還好周遊警覺性很高，在赴約前就感覺這個導演心懷不軌，因此故意穿很緊的旗袍前往，導演果然開始毛手毛腳，周遊跑給他追加上旗袍太難脫，搞得導演氣喘發作，「我就警告他，你自己也有女兒，你女兒跟我是好朋友，如果她被這樣對待，你會怎麼樣？」導演竟不死心跟她說：「妳等我喘一下，我等下跟妳講戲，妳一定會喜歡。」周遊頑強抵抗導演才作罷，但也因此被降為第二女主角。

周遊很感謝老天爺賜予好運氣， 25歲演出《相欠債》因此踏入台語電影的世界，更憑著電影《三八阿花》系列轟動全台，成為家喻戶曉明星，還榮獲台語影展的最佳女配角獎。後因轉戰電視圈，國語不輪轉，走向幕後成為製作人，《神鵰俠侶》就是她和李朝永共同製作的戲劇，之後推出《飛龍在天》、《懷玉公主》等高收視連續劇，更捧紅賈靜雯、黃維德、韓瑜等明星，在電視圈深耕40多年，於2015年獲得金鐘獎「特殊貢獻獎」，周遊稱這是她一輩子的殊榮。

但老天爺也捉弄人，她說自己主演的電影底片全都在一場大火中燒毀，心血付諸一炬；且當年在中視拍攝多部電視劇母帶也因納莉颱風全泡水淹掉，讓她十分不捨。所幸還有保留一些作品，周遊說自己年紀大了希望作品被好好留存，因此特別整理捐贈給國家影視廳中心，「不會捨不得，反而是我的榮幸，今天最高興就是説，我的作品不會廢掉，能夠讓國家影視廳中心永遠幫我保存。」