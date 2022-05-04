國民黨今中常會提名前立委蘇清泉再戰年底屏東縣長選舉，蘇受訪時推崇「蔡英文總統的精神」，表示這場選舉他也一定盡心盡力爭取勝利，讓屏東綠地變藍天，若選舉成績不理想，那以後也不參加這種大型選舉，「這是我的最後一戰」。

蘇清泉說，蔡英文總統2010年競選新北市長失敗，2012年競選總統也失敗，但2016年她贏了，2020年又贏了，若蔡總統2010或2012年氣餒就結束了，但她不屈不撓，堅持一直戰，「個人佩服蔡英文總統的精神」。

蘇清泉表示，2008年第一次選立委首度跟當時仍是立委的現任屏東縣長潘孟安對壘，輸幾千票；第二次是2018年競選縣長，再度與爭取縣長連任的潘孟安對戰，選情非常艱困，最後再次輸給潘孟安。

但蘇清泉認為，選舉失敗並不可恥，輸了敢站起來、走出去深耕基層，在屏東蹲點；也因為這次是換屆，再加上民進黨初選過程引發內部反彈，所以機會會更大，他一定奮戰到最後，會轟轟烈烈打完這一場。

只不過在民進黨縣長初選過程，國民黨籍屏東縣議會議長周典論介入力挺民進黨不分區立委周春米，周春米最後也順利出線，讓外界關注周典論縣長選舉是否可能歸隊。

蘇清泉說，周典論一直都支持他，兩人互動也非常好，周典論女兒周佳琦2020年競選立法委員，他還是競選總部主委，選舉就是這樣，互相拉拔成就一起贏。

但蘇清泉也說，民進黨初選民調中，藍軍過度國動員、過度介入，後續如何讓藍軍、泛藍或中間選民歸隊支持他「是一個學問，是一個高難度的事情」，會盡力協調，也已經在做，希望陸陸續續能把隊伍歸隊、重整、壯大。

蘇清泉也提到，周春米父親是國民黨籍屏東縣前議員周輝煌是事實，跟屏東市國民黨資深的人都有交情也是事實，但畢竟周春米現在是民進黨籍，他還是要爭取這些資深的國民黨先進，來回頭支持，讓藍軍更凝聚。