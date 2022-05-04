頭份市轄區建有北橫公路及高鐵等交通設施，並都以高架化通過，在完成通車多年後，高架橋下空間一直閒置，交通部在前任部長林佳龍任內開始開放橋下閒置空間活化利用，頭份市公所利用新華里北橫公路雞心壩段橋下空間，建置多項體健設施，由於里民反應非常正向，頭份市長羅雪珠計畫將擴大在新華高鐵橋下及科東2路高架橋下擴大建置。
頭份市近年人口持續增加，是苗栗縣內少數人口成長的地區，頭份市公所積極在市區原有公園更新休閒設施，對於偏遠社區，則積極開發閒置公有土地，建置成社區休憩小站，以方便當地居民利用，不用再遠赴市區公園。
頭份市轄內偏遠區域擁有北橫公路及高鐵路線行經，其中北橫公路部分路段是以高架化建置，高鐵則全線都是以高架方式經過，在前任交通部長林佳龍同意開放高架橋下閒置空間活化再利用後，苗栗縣許多鄉鎮市就積極規畫，爭取交通部同意撥用高架橋下空間，並籌措經費建置成兒童遊憩或是長輩體健活動場所。
北橫公路最後一段在前年12月完工通車後，北橫公路從頭份新華路口至三灣鄉內灣社區這一段，是採高架化建置，多數路段沿中港溪畔興建，但新華路這端則有部分高架橋下空間可供利用，頭份市公所經向縣府爭取撥用獲得縣長徐耀昌同意後，頭份市公所於是籌資整地建置多個體健設施，並於日前完工，提供給當地居民試用後，都感到非常滿意。
市民回應正向，使得頭份市長羅雪珠考量擴大增設，目前考量到最佳設置地點包括了高鐵與新華路交匯點兩側。另外，通往竹南科學區的科東二路與中興路口高架橋下，都有相當適合開發使用的橋下閒置空間，其中高鐵橋下空間更可以規畫興建供兒童使用的滑步車公園，讓老齡及幼童都有優良的休憩空間。
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