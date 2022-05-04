頭份市公所利用北橫公路高架橋下閒置空間建置體健設施供附近居民使用。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所利用北橫公路高架橋下閒置空間建置體健設施供附近居民使用。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所利用北橫公路高架橋下閒置空間建置體健設施供附近居民使用，外貌仿似3顆飛碟。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市轄區建有北橫公路及高鐵等交通設施，並都以高架化通過，在完成通車多年後，高架橋下空間一直閒置，交通部在前任部長林佳龍任內開始開放橋下閒置空間活化利用，頭份市公所利用新華里北橫公路雞心壩段橋下空間，建置多項體健設施，由於里民反應非常正向，頭份市長羅雪珠計畫將擴大在新華高鐵橋下及科東2路高架橋下擴大建置。

頭份市近年人口持續增加，是苗栗縣內少數人口成長的地區，頭份市公所積極在市區原有公園更新休閒設施，對於偏遠社區，則積極開發閒置公有土地，建置成社區休憩小站，以方便當地居民利用，不用再遠赴市區公園。

頭份市轄內偏遠區域擁有北橫公路及高鐵路線行經，其中北橫公路部分路段是以高架化建置，高鐵則全線都是以高架方式經過，在前任交通部長林佳龍同意開放高架橋下閒置空間活化再利用後，苗栗縣許多鄉鎮市就積極規畫，爭取交通部同意撥用高架橋下空間，並籌措經費建置成兒童遊憩或是長輩體健活動場所。

北橫公路最後一段在前年12月完工通車後，北橫公路從頭份新華路口至三灣鄉內灣社區這一段，是採高架化建置，多數路段沿中港溪畔興建，但新華路這端則有部分高架橋下空間可供利用，頭份市公所經向縣府爭取撥用獲得縣長徐耀昌同意後，頭份市公所於是籌資整地建置多個體健設施，並於日前完工，提供給當地居民試用後，都感到非常滿意。

市民回應正向，使得頭份市長羅雪珠考量擴大增設，目前考量到最佳設置地點包括了高鐵與新華路交匯點兩側。另外，通往竹南科學區的科東二路與中興路口高架橋下，都有相當適合開發使用的橋下閒置空間，其中高鐵橋下空間更可以規畫興建供兒童使用的滑步車公園，讓老齡及幼童都有優良的休憩空間。