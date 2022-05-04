樹德科大藝術管理與藝術經紀系學生畢業展《一枝B》，圖為展覽海報。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大藝術管理與藝術經紀系學生畢業展《一枝B》，呈現年輕人的B級文化。策展學生說，數年前紅遍全球的韓國歌「江南Style」反映的就是一種B級文化，此展覽是集結自媒體的影音作品，歡迎大家到橋仔頭糖廠白屋雨豆樹教室購票欣賞。

策展學生江珮綺想把俏皮搞怪的樣貌帶給民眾，把B級的B放入生活中，希望帶來不一樣的視角去看待B級生活美學，期待民眾試著從日常生活中發現屬於台灣的另一種美與樣貌。

學生也指出，B級只是一種分類，不管是A級或B級都是屬於台灣的一部分，希望大家都能互相欣賞。透過自媒體創作人拍攝的短片，呈現不一樣的文化。

指導策展的老師黃靜惠說，透過展覽，可以得知年輕人的想法與思維，盼帶給民眾不同的體驗。

對於近來疫情嚴峻，校方表示，已經做好線上預案，但仍會於5月11日至5月15日展出，屆時會依造中央流行疫情指揮中心的規定，對民眾量額溫等措施。