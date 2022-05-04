緊臨正義車站附近的建軍里正義路308巷106弄、108弄，共有37戶住家，其中有32戶連署，超過半數反對更名為鐵道街。（黃文益提供）

關於該爭議，黃文益重申，道路更名需聆聽在地心聲，請市府找出解套方法。（柯宗緯攝）

高雄鐵路地下化後，沿線變身為綠園道，但去年市府整編門牌時，將苓雅區正義路308巷更名為鐵道街，卻未取得地方共識，居民被迫「類搬家」氣得跳腳，多次陳情未果，期盼改回原本路名。高市議員黃文益今（4）日總質詢再度轉達居民心聲，市長陳其邁回應，將請民政局再溝通研議。

緊臨正義車站附近的建軍里正義路308巷106弄、108弄，共有37戶住家，其中有32戶連署，超過半數反對更名為鐵道街，但從去年3月26日高市府整編後，大多居民雖然反彈，卻無計可施，只能被迫認了「不爭的事實」。

黃文益表示，當初高市府依據《高雄市道路命名及門牌編釘自治條例》，將該處更改路名，是不用經過居民同意，但未採納居民意見，就自行變更，引起居民不滿，認為緊鄰正義車站旁應維持正義路名稱及門牌，較符合實際狀況。

黃文益指出，目前卡關主因在於，鐵道街橫跨苓雅區、三民區，苓雅區居民大多不願意被改路名，三民區則未有異議，但現階段，若要啟動更名，「母數」變成要兩區的居民超過半數連署同意才能更名。

黃文益點出，受限於該自治條例規定，苓雅區住家無法單獨連署，由於居民一直抗議，雖然路牌改了，但門牌迄今還沒變；然而，不同區、不同里的鄰居要取得路名命名的共識，有其一定困難，但應尊重苓雅區住戶的需求，就是不想改成不要的路名。

黃文益還提及，同一條鐵道街，隸屬鳳山段的住家，原路名為青年路二段141巷，當時也被改成鐵道街1至300號，最後經過鳳山居民共同連署，又改路名為文享街，意外讓鐵道街1至300號消失了，「這是有點世界奇觀」，鐵道街只能從301號算起。

關於該爭議，黃文益重申，道路更名需聆聽在地心聲，請市府找出解套方法。陳其邁則回應，將責成民政局持續溝通，若街道脈絡無爭議，將尊重居民看法，後續再來調整、研究。