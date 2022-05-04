新北今新增10151例確診，居隔列管4萬2141人，居家照護有2萬5549人，今天可解隔9013人、預計解隔1592人。新北市長侯友宜表示，從確診人數曲線圖來看仍呈指數型一直往上成長，雖然居隔改成「3加4」，但居隔人數人未減少，因為確診人數多，居家照護今比也昨增，將近9成選擇居家照護，幸好新北居家照護啟動早，及10大核心醫院與基層診所協助，才能確保中重症的 醫療量能。

侯友宜並盤點新北醫療量能指出，新北市專責病床有1742房、空床率還有30％，集中檢疫中心有1368房、2177床全國做最多，空床率64％，居家照護累計3萬3252人，迄今還保留一定的量能。

侯友宜提醒，快篩陽且有症狀再去醫院戶外候診、批價領藥，新北目前已開設11家醫院新冠肺炎防疫急門診，減少急診量能受到的衝擊

新北市居家照護關懷中心擴線100線，2日到3日已接了1萬1000通，29區的居家照護關懷中心每天接聽達6到7萬通電話，分析居家關懷中心電話，52％是衛生緊急問題、與環保、教育相關27％、綜合詢問21％。

其中民眾反應最多4大問題是「已確診但一直未收到中央自填疫調簡訊」、「填完並送出自填疫調單，若有填錯無法修改」，侯友宜說，已跟中央反應改善發送問題，另因中央簡訊提供一次性連結網址，地方衛生局無法協助修改。

另對於「居隔者遲遲未收到居隔通知書」，侯友宜說，中央自主疫調系統資料無法直接連結匯入接觸者TRACE管理系統，無法自動發出電子居隔單，須由地方衛生單位手動輸入；另「確診者資料通報，因採用健保預設戶籍及舊電話，導致聯繫困難」，侯友宜建議民眾自行上健保個人資料系統修改，填寫更新通訊地址與電話。

衛生局長陳潤秋呼籲市民，拿起健保卡，插入讀卡機，進入健保署網頁維護個人電子資料，才不會造成問題，政府才能透過正確手機號碼找到你。