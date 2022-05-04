桃園市蘆竹區1間幼兒園1名學童4月29日確診，導師關懷時才發現家長4月20日就已確診，卻沒告訴學校，學生仍持續上課，直到4月27日發燒，才由家長接回。最後孩子確診，20幾個學生也被匡列。桃園市衛生局表示，將進行調查，若屬實最重可罰200萬以下罰金。

家長爆料，蘆竹區1間幼兒園，1名家長的小孩確診，校方4月30日接獲通知，指有學生確診，緊急匡列學生，並通知家長。才知道家長4月20日已經確診，卻未通知學校，且讓小孩持續到幼兒園上課。一直到4月27日小朋友發燒，學校請家長接回，家長仍未坦承，老師每天詢問，4月29日家長還不承認，一直到4月30日才坦承。

校方公開信中提及，臨時被告知需要居隔的班級中，有人從台南立刻返回桃園，有人半夜叫醒睡夢中的幼生快篩，也有人在不知情的狀況下回娘家，擔心傳染家人，20幾個家庭連假泡湯，生活品質受到影響，譴責此家長之不負責任、惡劣的行為，懇請家長留意，大人不該犯這樣的錯而由全班孩子們來承擔。家長無視班上其他幼兒健康，隱瞞家長確診，被匡列的幼生仍到校的惡劣行為，已經通報教育局、衛生局。

桃園市衛生局表示，將進一步了解，如果家長確診，違反隔離治療相關規定，可依傳染病防治法處6萬至30萬元之罰鍰。