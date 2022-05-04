台北市教育局於今日發布「台北市技術型高中實習課程防疫實施指引」，協助學校妥善規劃實體實習課程並保障親師生健康安全。教育局表示，學校規劃實體課程應以「科」為單位，並彈性調整班級課表，將各班實習課程集中全日安排，採取「固定座位」、「固定成員」原則落實課堂點名。

教育局表示，「實施遠距教學演練期間辦理實習課程參考模式」明訂遠距教學演練期間學校應妥適規劃線上實習課程，並得依實習實作自行需求規劃實體課程；學校規劃實體課程應以「科」為單位，建立班級分流到校實作模式，並依實習工場空間規模及設備操作特性，彈性調整班級課表，將各班實習課程集中全日安排，協助到校班級得全天於同一工場進行操作實習為原則，以降低學生移動風險。

教育局表示，針對「實習實作防疫要求」校內實作場所應落實社交距離，以「固定座位」、「固定成員」原則落實課堂點名。實習應採分時段、分區域之分流練習，並全程配戴口罩，各工作崗位間應設置適當防疫間隔設施；實習工具、設備、器材，以避免共用為原則，如有輪替使用需求，輪替前應先徹底消毒，操作人員應於課程前後落實手部清潔。

教育局提醒，各校應建立緊急應變處理流程，師生每日健康監測，並配合量測體溫，如遇有發燒症狀或身體不適等狀況，應立即停止操作練習，並通報相關處室，師生如有疑似感染症狀，應協助就醫並立即依規定辦理通報。