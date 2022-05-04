NBA季後賽正激烈進行中，本季的西區強權太陽非常有冠軍相，首輪他們一度因當家得分手戴文布克(Devin Booker)缺陣拉警報，好在他提早歸隊，並在次輪首戰擊退獨行俠。而太陽本季能再次進化，新加入的「冠軍X因子」麥基(JaVale McGee)肯定是功臣之一，他的數據雖然普通，但卻為球隊帶來不錯的效應。
最近麥基受訪談到球隊，他相當霸氣向外界說：「太陽是去年最好球隊，他們只是在總冠軍賽中失利了，而他們還需要一塊拼圖，我就是那塊拼圖，我感覺到了，這一年我們能夠奪冠。」麥基本季例行賽為球隊出賽74場，平均上陣17分鐘，能拿下9.2分6.7籃板1.1火鍋，投籃命中率62.9%，效率其實相當不錯。
而麥基加入受大多數人看好，因為太陽確實還需要一名活動力強的長人，單靠艾頓(Deandre Ayton)感覺不太夠，麥基就如他所說補上這塊空缺，他身高213公分，拚戰精神和活動力都給予太陽新能量，尤其隊上有靈魂控衛保羅(Chris Paul)，麥基既能與其擋拆配合，也能空切要球得分，艾頓不在場時也能幫忙保護禁區。
麥基在與鵜鶘首輪系列賽中上場不多，但仍維持高效率，平均上場11分鐘繳出8.3分3.6籃板，命中率68.75%，在對上獨行俠的首戰上場14分鐘拿下4分3籃板2助攻1抄截，出手3次命中2球，還上演漂亮抄球一條龍爆扣戲碼。相較於僅28歲的畢約波(Bismack Biyombo)，他有更多優勢和表現機會，期待麥基持續為太陽注入能量！
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