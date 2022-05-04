NBA季後賽正激烈進行中，本季的西區強權太陽非常有冠軍相，首輪他們一度因當家得分手戴文布克(Devin Booker)缺陣拉警報，好在他提早歸隊，並在次輪首戰擊退獨行俠。而太陽本季能再次進化，新加入的「冠軍X因子」麥基(JaVale McGee)肯定是功臣之一，他的數據雖然普通，但卻為球隊帶來不錯的效應。

JaVale McGee expects Phoenix to win the championship now that he’s on the roster



“They were the best team last year, they just lost in the Finals. They need one more piece and I’m that piece.” https://t.co/O96ZK10693 — NBACentral (@TheNBACentral) May 2, 2022

最近麥基受訪談到球隊，他相當霸氣向外界說：「太陽是去年最好球隊，他們只是在總冠軍賽中失利了，而他們還需要一塊拼圖，我就是那塊拼圖，我感覺到了，這一年我們能夠奪冠。」麥基本季例行賽為球隊出賽74場，平均上陣17分鐘，能拿下9.2分6.7籃板1.1火鍋，投籃命中率62.9%，效率其實相當不錯。

而麥基加入受大多數人看好，因為太陽確實還需要一名活動力強的長人，單靠艾頓(Deandre Ayton)感覺不太夠，麥基就如他所說補上這塊空缺，他身高213公分，拚戰精神和活動力都給予太陽新能量，尤其隊上有靈魂控衛保羅(Chris Paul)，麥基既能與其擋拆配合，也能空切要球得分，艾頓不在場時也能幫忙保護禁區。

JaVale McGee exacting revenge for all bigs who get switched onto incredible scorers. pic.twitter.com/Y08NBupYD4 — Bob Adlhoch🇺🇦 (@badlhoch) May 3, 2022

麥基在與鵜鶘首輪系列賽中上場不多，但仍維持高效率，平均上場11分鐘繳出8.3分3.6籃板，命中率68.75%，在對上獨行俠的首戰上場14分鐘拿下4分3籃板2助攻1抄截，出手3次命中2球，還上演漂亮抄球一條龍爆扣戲碼。相較於僅28歲的畢約波(Bismack Biyombo)，他有更多優勢和表現機會，期待麥基持續為太陽注入能量！