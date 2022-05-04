味全龍隊4日再更新球隊疫情情況，截至中午為止，本土球員新增3名確診，目前已累積達18人，無新增快篩陽性，6人列密切居隔，其餘本土球員進入自主管理第2天。

龍隊近期受到疫情影響，目前已延賽累積達5場比賽，4日聯盟再宣布，5月7、8日於天母的比賽再延賽，目前龍隊累積已有7場延賽，不過原本4月27日在天母對戰中信兄弟的比賽，確定補賽日期為5月16日，地點改為澄清湖棒球場。

而龍隊今天再更新疫情狀況，截至今天中午為止，本土球員增加3人確診，目前累積達18人，無新增快篩陽性，6人列密切居隔，其餘本土球員進入自主管理第2天。

根據目前聯盟疫情復賽規定，單隊球員匡列需在14人以下才能復賽，且確診球員需要自通報日起隔離10天，在第10天經由醫護人員採檢（快篩或PCR）陰性才能歸隊比賽。

而龍隊首波通報6名球員需要等6日採檢陰性才能解隔離，不過聯盟估計龍隊在5月8日前解隔離人數難達復賽條件，因此又將本周末於天母的賽事延期。