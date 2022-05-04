俄烏戰爭後，歐洲態度引發關注。曾任台灣駐巴林代表與駐法國、比利時副代表的薩支遠表示，歐洲反俄態度並不一致，傳統大國對此態度尤其保留，特別是法國向來以本國與歐洲為中心，面對美國更帶著某種優越感，雙方關係微妙；美國高官近來四處出訪，其實就是在「拉幫結派」，迫使歐洲不得不反俄。

薩支遠3日接受香港媒體《中評社》訪問指出，俄烏戰爭現在形成一種「政治正確」的意識形態，但歐洲國家對反俄態度其實並不一致，歐盟現有27國，傳統15個歐盟大國態度尤其保守，後來才加入的中東歐12國則相當積極表態。

薩支遠分析，法國、德國為歐洲兩大強權，自二次大戰後兩國和解，1963年雙方簽署《愛麗舍條約》，為兩國合作關係定調，並共組歐盟力促區域和平。但德國是戰敗國，對美國的要求沒得選擇，而法國的傳統向來以法國與歐洲為中心，自許「站在歐盟肩膀上」，故與美國雙方關係微妙。

針對法、美關係，薩支遠表示，法國面對美國有一種堅持、執著與優越的自信，其實心底看不起美國，所以法國並不會全然聽美國指揮。雙方關係也衍生到美國與歐盟的關係，故俄烏戰爭之初，美國與歐盟的態度並不一致，歐盟官員認為美國在主導此事，但美國並無法主導歐盟，因此兩邊只有表面態度統一，實際做法卻有分歧。

薩支遠強調，美國期許歐洲對俄羅斯擴大制裁，但這恐怕得經歐盟一番內部討論，因為歐盟各國並不見得會照做。美國總統拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等高層近期四處出訪，其實就是在「拉幫結派」，想讓歐洲不得不反俄，同時讓俄羅斯的宣傳空間被限縮。