高雄一名歐姓男子騎機車闖紅燈，被取締違規的員警攔下後在機車置物箱發現毒品，男子竟然馬上坐上機車準備逃逸，員警喝令下車仍強行離去，並騎機車衝撞造成員警手腳多處擦挫傷，員警立即起身將男子壓制，同時呼叫線上警力到場支援，當場發現身上藏有海洛因毒品，最後只好乖乖就逮，遭鼓山分局依毒品危害防治條例、妨害公務、傷害、毀損移送。

闖紅燈遭攔被查出毒品，毒蟲加速衝撞逃逸，勇警負傷壓制逮人。(高佩琦翻攝)

根據調查，鼓山分局龍華所警員王振翰於昨(3)日晚間22時30分擔服交通違規取締勤務時，在鼓山區華寧路與裕興街口發現一部機車闖紅燈，尾隨至馬卡道路與美術北五街口上前攔檢盤查。

歐男在盤查過程中，被警方發現持有毒品海洛因，為逃避警方逮捕，立即跳上機車衝撞員警，造成王員右前臂挫傷、右腳多處擦挫傷，員警身上密錄器外觀損壞、錄影功能無法正常連續錄影，再支援警力到場後終將其順利逮捕歸案，查獲歐男持有海洛因1包(毛重0.78公克)，全案依毒品危害防治條例、妨害公務、傷害、毀損移送。