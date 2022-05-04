台北市勞動局長陳信瑜行政不中立、外洩勞檢資料等爭議連環爆，北市議會民政委員會4月15日曾決議，要求北市府在一周內提供陳信瑜特支費細項，至今仍拒絕提供。對此，北市議會今召開大會，藍綠齊轟陳信瑜藐視議會，最終通過成立跨黨派調查小組，下周三進行協商。

民政委員會一召、市議員鍾沛君在議會大會表示，陳信瑜迄今悍然拒絕提供民政委員會資料，嚴重破壞府會和諧，藐視委員會、藐視議會，要求勞動局在7日內提供委員會資料，並請議會同仁通過針對陳信瑜藐視議會的譴責案。

鍾沛君也提議，針對行政不中立、外洩勞檢資料、等別費使用屢屢出問題而不肯說明的陳信瑜，成立跨黨派的調查小組。

跨黨派議員表示支持，國民黨議員汪志冰說，勞動局長必須提出費用明細，拖了不只兩個禮拜，沒有任何回應，甚至悍然拒絕 ，議會如果沒有拿出態度就是自我閹割。

國民黨議員游淑慧也說，從來沒有看過市府藐視委員會的通過的決意，秘書長陳志銘稱前市長郝龍斌跟前議長吳碧珠有共識，特別費只需要大綱，共識文字拿不出來就張口說謊話，應遵守委員會決議，譴責陳信瑜，違法作為則要成立跨黨派專案小組。

國民黨議員王鴻薇炮轟，現在疫情這麼嚴重，處理陳信瑜很浪費時間、精力，照理說市府應非常快就可處理 ，建議就變成大會決議，要求市政府照辦，否則委員會尊嚴何在？

王鴻薇直言，「我真的覺得陳信瑜沒有那麼偉大啦，她到底是誰？」上次成立調查小組是調查文湖線，對於特別費報支還要調查，笑死人了，「市府在包庇誰？要黑箱成這樣子，太難看了」，若議會成立調查小組，就做實北市府是黑箱政府，還要浪費口水對付陳信瑜，是台北市政府之恥。

民進黨議員江志銘指出，柯市長執政第八年，不該再追溯慣例，過去柯市長面對危機，攤在陽光下讓大家檢驗，勞動局也應將資料攤在陽光下檢驗，非常支持提案，一周內要求勞動局提出支出明細，也讓議會成立跨黨派小組，把事情調查清楚。

民眾黨議員林國成則說，他支持譴責陳信瑜，官員本來就要尊重議會，但成立調查小組要慎重，認為調查小組是對議會自己有風紀的調查權，只有前議員賴素如的案子有成立跨黨派的小組。

議長陳錦祥指出，基於監督市府需要，針對議員索資，除了有機密資料、涉及個資保密問題，其他都應要給。針對鍾沛君所提成立專案小組，經過在場議員附議後，陳錦祥最終宣布通過、成案，同意成立專案小組報告，下周三進行協商。