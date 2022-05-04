台南市4日新增795例確診，較前一天大增70％，台南市長黃偉哲不僅提醒市民應該高規模注意，還強調目前全台每天約有5例病故，多數都是沒有完整施打疫苗，籲請市民盡快施打第3劑疫苗。

衛生局分析，新增的確診病例中，男性397例、女性398例；未滿10歲134例、10至19歲103例；發病日期介於4月26日至5月3日；192例為無症狀、603例輕症。至於感染源部分，140例為居家隔離採檢後確診；75例為親友接觸個案；25例為校園接觸個案；18例為職場接觸個案，另有537例還在疫調中。

衛生局還說，台南市收治確診個案的醫療量能，專責病房有584床、專責ICU病床43床、負壓隔離床110床，目前的空床率分別為92.8％、100％及84.5％，顯示相當充足；此外，市府也會持續配合中央流行疫情指揮中心公布的確診者輕重症分流規定，讓確診者都能得到最妥善的醫療照護。

不過，黃偉哲也認為，即使醫療量能還OK，但也發現許多人到醫院掛急診PCR篩檢的現象，希望市民如果買不到快篩試劑，但卻又有接觸確診者，可以先前往市府開設的3處快篩站快篩，不需要直接跑醫院PCR。

市府教育局長鄭新輝也說，6至12歲學童已從今天起陸續在校園施打疫苗，家長擁有7天的思考期，最好能在校園施打前決定；萬一錯過時間，衛生局也會開放預約平台，請家長放心。