TPK-KY(3673)公布第一季財報，單季營收250.9億元，季增3.9％，年減14％，歸屬於母公司稅後淨利為2.4億元，季增99.3％，年減31.4％，每股盈餘為0.58元。

公司表示，第一季供應鏈問題趨緩，且平板及筆記型電腦需求仍強勁，抵銷一部份淡季影響，7-11吋及11-16吋產品營收季成長仍分別達11％及3％；其中，筆記型電腦及大尺寸平板電腦（11-16吋）營收佔第一季營收比重達50％，為佔比最高產品。智慧型手機進入新舊產品轉換期，小尺寸（＜7吋）產品營收仍維持與上季持平。整體而言，第一季營收佔比分配除7-11吋產品比重略增外，其餘與2021年第四季相當。

在銷貨成本方面，原料成本為212.5億元，佔營收比重84.7％，較前季83.2％增加；雖然公司整體出貨量較上季成長3.6％，但第一季人工成本為16.3億元，較前季減少4.6％；第一季季折舊攤銷費用持續下降，為8.4億元。雖產品組合不佳，惟在成本管控與強化生產效率下，第一季毛利率為3.9％，與上季3.8％相當。

第一季整體營業費用為9億元，佔營收3.6％，費用較前季下降，主要因2021年年底提撥年終績效獎金及提列因塞港造成應收帳款逾期呆帳所致。營業淨利為0.7億元，營業利益率0.3％。

今年第一季底帳上現金及按攤銷後成本衡量金融資產合計為382.2億元，較上季底237.6億元大幅增加，主要承作無風險理財產品；第一季資本支出0.73億元，EBITDA為14.7億元。