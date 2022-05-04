國民黨團今天踢爆，中央疫情指揮中心在進行快篩試劑緊急採購時，竟向一家從小吃店變身為生醫公司的廠商採購，光是1年半就承攬政府高達16億元的標案，質疑有人藉疫情發國難財。指揮官陳時中今天解釋，凡是具有醫材商資格的廠商都能向指揮中心販賣，並強調廠商販賣產品必須符合國內EUA資格，同時要有現貨，並通過事後審查，把關機制相當完善。

陳時中表示，政府採購大致能分兩種，第一種就是信譽採購，向過去有來往經驗的廠商採購，第二種就是因應緊急需要，這是因為疫情期間任何一個產品都沒辦法做長期訂購，因此先召集國內具醫材商資格的廠商，若他們有現貨，同時產品也符合國內EUA，就可以直接來下單。

陳時中說，任何一家大的公司，都有可能賣小東西，因此只要販售商能提出醫材商資格，不論他其他販賣何種產品，那都不關指揮中心的事，像這次前來與指揮中心簽約的廠商共有10家，在簽約時都要畫押，能在5月30日前交出多少貨？且付款方式是以到貨並完成檢驗15天後才會付款，逾期者將以每天千分之一至千分之八不等開罰。

另外，針對疾管署於桃園機場採用福又達、保吉生兩家公司的快篩試劑未公開招標，陳時中說，很多事情是在緊急情況下進行，招標手續根本來不及，因此一定要有緊急應變措施，但等疫情恢復穩定後，就得公開來進行，若有任何人覺得不法，請到檢調單位來告發。