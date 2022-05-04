金黃色的麥田遍布大地，讓人賞心悅目。（縣府提供）

楊鎮浯縣長至縣農會穀物乾燥中心訪視收成狀況。（縣府提供）

走過連２年的苦旱，金門小麥今年大豐收。（縣府提供）

小麥已達收成期，各地農友陸續搶收中。（縣府提供）

金門小麥今年大豐收，田野間到處可見麥穗隨風搖曳，麥浪起伏的好風光，金黃色的麥田宛如梵谷名畫《麥田收割豐收》，讓人賞心悅目。楊鎮浯縣長今天走訪縣農會穀物乾燥中心，與農友和鄉親分享豐收的喜悅。

縣長楊鎮浯率同建設處長李有忠、農業試驗所長楊慧明等人，在縣農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游及總幹事文水成等人陪同下，訪視小麥收兌處理現況。

縣府說明，前2年金門因受極端氣候影響，年降雨量均未達500毫米，面臨50年最嚴重的乾旱，嚴重影響高粱、小麥的收成，以年平均產量約有370萬公斤的小麥來說，去年總產量甚至未達200萬公斤。但今年1至4月累積雨量已接近350公厘，一場春節期間的及時雨，更讓小麥結穗飽滿，縣農會評估今年小麥總產量應可超過450萬公斤。

楊鎮浯表示，高粱、小麥是金門最主要的農作物，也是金酒公司釀酒的重要原料，最近國際糧食波動，如何確保作物的來源的穩定，將是未來重要的課題。

針對地區農友數量日益減少，年齡也越來越高，整體農耕勞動力銳減，縣府基於避免農地荒廢考量，已與縣農會攜手協助農友購置重型機械、節水設施，同時也向農委會爭取高粱收入保險，並給予適當的補助，讓農友減輕負擔，降低生產的風險。

依據農業試驗所即時監割資料所示，本季小麥核定面積為1699公頃，於4月1日開始監割，已收成1000餘公頃（進度60％）、產量約340萬公斤。各鄉鎮尚未收割的部分金寧鄉約有268公頃、金沙鎮192公頃、烈嶼鄉171公頃、金城鎮109公頃、金湖鎮30公頃。

由於今年小麥收成狀況良好，目前負責收兌的縣農會乾燥中心出現排隊等候的爆滿情況，縣農會發放號碼牌安排入場時間收兌外，也將部分小麥分流至畜試所養牛專區貯料間，等候依序進場時間。