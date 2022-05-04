吃太鹹不只造成血壓問題，還可能導致肥胖。英國國家飲食與營養調查顯示，飲食中每增加1公克的鹽，成人會增加26%肥胖風險，兒童則增加28%，營養師陳嫚羚對此分享，3個吃太鹹導致肥胖的原因，還有生活中有哪些高鈉食物，提醒民眾在飲食上應減鈉，不只能控制血壓，還有助於減重。

營養師陳嫚羚在臉書粉專指出，國外有18個研究顯示，約6.5萬人薈萃分析發現，飲食中鈉攝入量高的族群與低鈉族群相比，BMI會顯著增加1.24kg/m2，腰圍則增加4.75公分，對此她分析吃太鹹發胖3原因，由於重鹹食物會驅使口渴反應，促進液體攝入，民眾容易喝下更多含糖飲料，而且通常含大量脂肪和熱量，吃起來也較可口，讓人食慾大開。

營養師陳嫚羚提醒，除了不要吃太鹹外，也要注意少吃加工類食品，例如火腿、培根、火鍋料、雞塊、漢堡肉等，或是醃漬類、即食食品、需使用小蘇打粉的烘焙食品，還有鹹酥雞、滷味、蔥油餅、鍋燒意麵、油麵、牛肉麵等常見小吃，因為這類食物使用的醬料較多，民眾盡量選擇原型食物，能夠減輕身體負擔。

另外，若想要減鈉，選擇食材時需「注意看標示」、「飲食少加工」及「烹調鹽減量」，每100公克或毫升食物中，鈉含量若是超過600mg，即為高鈉食物；盡量不要食用加工食物及多醬料類食物；烹調時減少用鹽量，可使用蔥、薑、蒜、、胡椒、辣椒、八角等，味道較重的食材取代鹽及調味料。

營養師陳嫚羚最後提醒，飲食中的鈉攝取過多，除了會變胖外，也容易罹患高血壓，甚至增加心臟病及中風的風險。台灣高血壓學會及心臟學會也在今年5月，正式引用新的高血壓標準130/80mmHg，希望民眾多注意血壓狀況，預防心血管疾病。