由特斯拉前工程師創立的電池新創公司Sila Nanotechnologies周二宣布，該公司將在美國量產新一代電池材料，以降低成本、提高電動車行駛里程，並降低該產業對中國的依賴。

執行長Gene Berdichevsky表示，Sila將投資數億美元在華盛頓州建造一座新工廠，預計將於2024年啟用。

Berdichevsky表示，自2003年特斯拉成立以來，電動車電池價格一直停留在高點，而非如預期那樣下跌，新材料將有助於降低消費者的成本。

未上市公司Sila的主要投資者包括戴姆勒（Daimler AG），持有其少數股份。該新創公司也和BMW建立合作關係。此外Sila去年籌集約5.9億美元，使其估值提升到約33億美元。

Berdichevsky表示，Sila將利用華盛頓州摩西湖市的新工廠生產矽基陽極材料（silicon-based anode），這種材料比通常使用石墨（graphite）的陽極材料多儲存20%的能量，且70%的石墨都來自於中國。

美國政府將石墨列在關鍵礦物清單上，而矽並未被列入。拜登政府正設法減少電池供應鏈對中國的依賴。

Berdichevsky表示，這座新廠每年將生產足以供應10萬輛電動車、10 GWh電池所需的矽基陽極材料，而目標是將產能提高到每年足以供應200萬輛電動車所需的新一代電池材料。

特斯拉執行長馬斯克在2020年的「電池日」（Battery Day）活動上曾宣布該公司的新電池將採用矽基陽極材料，但目前尚不清楚特斯拉是否使用了這項突破性技術。特斯拉尚未回應媒體置評請求。