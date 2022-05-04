高雄4日新增987例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄4日新增987例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，高雄4日新增987例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽135例，外縣市旅遊史30例，特定娛樂場所13例，密切接觸者800例，疫調中9例，由於國中會考將近，高市府教育局宣布，會考前一周，國三學生暫停實體教學，改為線上課程辦理，以降低學生染疫風險。

國中會考即將來臨，許多學生及家長擔心染疫風險，高市府教育局長謝文斌表示，因應國中教育會考即將到來，為了降低考生試前的染疫風險，高市府討論決議，國三考生在會考前一周暫停實體教學，改為線上學習，並請學校針對該周課程安排應送課程發展委員會討論通過。另外，線上學習期間，若學生有特殊因素須到校者，學校也會安排基本照護工作。

高市府衛生局表示，高雄新增987例本土確診個案，風險最高的仍是外縣市旅遊史確診個案，外縣市旅遊史的確診個案分別來自台北8例、新北3例、桃園1例、新竹1例、雲林1例、金門1例、澎湖2例、台南7例、屏東3例、台東1例、宜蘭2例。

高市府衛生局指出，隔離期間陰轉陽135例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫800例，仍然占最多數，其中同住親友341例、餐飲娛樂152例、職場環境287例、高風險場域20例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增13例確診個案，另有9例警詢疫調中。

高市府衛生局說明，分析987例本土確診個案來源，陽轉個案135例、匡列個案358例、因症就醫個案494例，從數據中發現，目前病毒在社區擴散的速度比想像中快，民眾應盡量減少跨縣市移動，並落實相關防疫工作，避免遭到病毒傳染。

由於疫情持續在校園傳播，衛生局指出，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有14間學校全校停課，另有231個班級停課，居家隔離人數共751人。另外，根據統計，截至目前為止高雄共16間學校584人接種兒童疫苗，均無疫苗不良反應。

高市府衛生局公布相關確診足跡，包含大帝國舞廳、金磚精品會館、高雄麗緻會館、凱薩帝苑、六星級養生會館、快樂紅小酒部、王牌精品會館、羅馬帝國商務酒店、168商務酒店、大帑殿KTV大順店、神采飛揚KTV、上善若水酒吧、日月星辰商務KTV等等均被列為重點足跡。