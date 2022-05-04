全台居家照護人數共5.2萬人，中央流行疫情指揮中心日前表示，口服抗病毒藥物將配發至各縣市，輕症居家照護的確診者也有機會使用。指揮中心發言人莊人祥指出，目前輝瑞口服藥Paxlovid已使用887份，庫存34.9萬份，默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）已使用378份，剩餘4000多份。有關應變醫院佈點及居家照護給藥，預計本周佈點完成。

羅一鈞說明，明天會將口服藥配送給22縣市、共57個核心藥局，再由各社區藥局前往領取，並送藥到宅，很重要的是民眾如何啟動諮詢和開立藥物流程，以及哪些民眾適合用藥等等，明天會和大家詳細說明。

目前口服抗病毒藥使用大多以醫院為主，輕症的居家照護族群還未受惠。莊人祥說明，有些長照機構確診者採就地治療，由醫師派到機構支援，可能有使用到口服藥；至於一般居家照護部分，除非該地區醫院有提供服務，否則目前口服藥還沒配送到。

公費快篩試劑方面，莊人祥表示，目前針對居家隔離者或確診個案，皆由中央提供快篩試劑，會根據各衛生局需求，評估每個衛生局需要多少的量，4月12日至5月4日期間，共配送282萬2750劑，其中今天（4）將運送70萬劑快篩試劑給各地方，包括台北12.2萬劑、新北26.3萬劑，今天下午都會送到，其他縣市也會在今天出貨。