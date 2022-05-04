展覽中呈現跨世代宜蘭女性的月經故事，及橫跨70年的月經布、月事帶、粗草紙等多元生理用品。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「阿媽ㄝ月－宜蘭跨世代女性身體記憶」即日起在宜蘭人故事館開展，由非營利組織小紅帽 WITH RED、宜蘭市公所及宜蘭人故事館共同舉辦，響應5月28日的世界月經衛生日，為期1個月。展覽中呈現跨世代宜蘭女性的月經故事，及橫跨70年的月經布、月事帶、粗草紙等多元生理用品。

台灣近年來，不論是月經平權、性別議題等逐漸受到大家重視，這次小紅帽選在「世界月經衛生日」的5月開展，盼能引起更多人關注月經平權，不僅將阿媽們的身體記憶留存下來，也將月經議題在公眾場合呈現、討論，開啟更多世代間對於性別與身體記憶的對話。

社團法人全球小紅帽協會創辦人林薇表示，會在宜蘭辦首展，是因為本身跟此次策展人林尹筑都是宜蘭女兒，所以有回家的感覺；協會歷時一整年，以「月經」為出發點，深入宜蘭女性曾走過的歷程及不同社區，紀錄了錯落在羅東、四結、三星和冬山等地，3代、4代女性的生命故事，找尋消失的記憶。

李康阿嬤表示，以前都用破衣破褲剪來用，剪一塊一塊墊著，濕了再換、洗了晾乾、重複使用，阿嬤笑說，這些都不用人教，自己就會用，一方面也擔心月經被看到，自己會不時注意衣褲有無滲出月經，還指出以前哪有地方可以買衛生棉，一塊布就可以用很久了。

林尹筑表示，展場中有目前台灣能取得的生理用品，從月經布、月事帶、粗草紙，到衛生棉、棉條、月經量杯、月經內褲，還有60多年前的月經布、月事帶、粗草紙等，橫跨70年的時空真實呈現，還用了芒草象徵阿嬤的堅韌。

宜蘭市長江聰淵表示，這場跨世紀女性的身體藝展，有很多令人想像不到的地方，尤其早期屬農業社會、物資欠缺的時代，身為女性除了要承擔照顧家庭、教育子女及社會責任外，在工作上遇到生理期不方便時，還要克服萬難，深深感受到女性的偉大。