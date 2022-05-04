香港廉政公署去年接獲2264件貪污投訴，較前年增加一成八，與疫情前水平相若，估計與去年疫情放緩，社會經濟活動恢復正常有關。當中782件投訴涉及政府部門及公共機構，約1500件涉及私營機構，以大樓管理業、建造業、金融及保險業佔最多。廉署去年就106件案件，檢控共190人。

香港廉政公署形容，2021年是具挑戰但有豐碩成果的一年，在面對疫情及地緣政治壓力下，香港貪污情況仍有效受控。同時，一直維護選舉廉潔公正，在完善選舉制度後的2場選舉，選委會選舉及立法會換屆選擇，分別接獲8件及52件投訴。