調查局於台中市、桃園市兩家科技公司，查獲及回收成品達10萬餘劑、半成品109萬餘劑，全案依違反醫療器材管理法第62條刑責偵辦。（台中市調查站提供）

影》航業調查處查獲非法快篩試劑 要求全面回收依法送辦

新冠本土疫情延燒，坊間快篩試劑供不應求！航業調查處台中調查站於台中市、桃園市查獲兩家生技公司，向衛福部申請核准需醫護專業人員抽靜脈血檢測的快篩試劑，卻擅自於包裝中加入指尖採血針等，以合法掩護非法，共查獲及回收成品達10萬餘劑、半成品109萬餘劑，全案依違反醫療器材管理法第62條刑責偵辦。

調查局執行「強化防疫專案精進計畫」，台中調查站發現，台中市及桃園市有2家廠商因COVID-19疫情嚴重，國內外對快篩試劑需求孔急認為有龐大獲利商機，去年研發需經醫護專業人員抽靜脈血檢測的新冠病毒抗體快篩試劑，送衛福部核准緊急授權專案製造，卻擅自於包裝中加入指尖採血針等未經核准內容物。

台中調查站指出，業者交由經銷商透過網路團購及一般通路，以每盒150元至600元不等價格對外銷售，使民眾誤認該等快篩試劑係合法用品，可自行在家刺破指尖採血測試；經搜索並查扣未經食藥署核准的採指尖血新冠肺炎抗體快篩檢測試劑成品2萬9782劑、半成品109萬1600劑。

台中該生技公司表面上向食藥署申報委託合法醫療器材廠代工生產本項試劑，卻自購自動切條壓卡機等大型機具，以鐵皮屋為掩飾，私設地下工廠自行製造。並透過網紅以「居家快篩，眉頭一皺就完成」開箱測試宣傳，出售與食藥署核准需醫事人員抽靜脈血檢測的內容不符。

調查局解析扣案帳證追查，發現台中該公司銷售對象高達90餘家，且已售出逾23萬劑，即由台中市食品藥物安全處責令業者全面回收流入市面的非法採指尖血的快篩試劑，再交由調查局依法查扣；至今年4月止，已回收並查扣非法試劑總計7萬1535劑。

調查局強調，國內食藥署僅核准家用「抗原快篩」(鼻腔檢測)試劑，「抗體檢測」或「抗體快篩」(血液檢測)需由醫事人員操作、判讀，並未核准家用。快篩試劑屬第三級醫療器材，未經核准製造或輸入者涉有違反醫療器材管理法第62條刑責，縱已核准之快篩試劑，亦不得在網路販售，違反者衛生主管機關將依醫療器材管理法第70條處以罰鍰。