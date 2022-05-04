台中市雙崎部落已有17人確診。（台中市政府提供）

台中市公布4日新增確診個案熱點足跡。（台中市政府提供）

台中市政府與全市14家醫院合作，成立快篩陽得來速，其中台中榮總立即於急診外成立防疫門診。（台中榮總提供）

台中市政府與全市14家醫院合作，成立快篩陽得來。（台中市政府提供）

台中市本土確診＋1680例 雙崎文健站17人確診

台中市4日本土個案新增1680例，並新增3名中重症患者，指標個案和平區雙崎部落文化健康站爆出群聚，2日已有17人確診；而因應篩檢量大增，台中市長市長盧秀燕在防疫記者會宣布中市昨日（3日）起與各大醫院合作實施「快篩陽得來速」機制，量能已由6家擴增到14家；教育部也緊急撥發7萬劑快篩試劑要給校園密切接觸者使用。

盧秀燕居家隔離「3＋4」期滿後4日首度回到市府主持防疫記者會，她表示，台中市4日本土個案新增1680例，其中有688位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚佔154例，職場群聚佔138例，家庭朋友群聚佔396例，其餘仍在疫調中。

至於中重症患者，中市再增3名中症患者收治在加護病房中救治，分別為80歲男、40多歲女以及60多歲女性，症狀多是呼吸喘；累計台中市目前已有10名中重症患者在院治療。

民政局長吳世瑋也表示，3日台中爆出和平區雙崎部落文化健康站群聚，經緊急調動衛生所、公所成立社區快篩站，共篩150人，有13人快篩陽性，經動員防疫巴士送到衛福部豐原醫院PCR確診，總計有1名照服員、9名長輩、7位家人共17人確診。

盧秀燕也表示，因為全國篩劑缺乏，教育部緊急撥補7萬劑快篩試劑要給台中市統一發放給校園密切接觸者使用，按照中央教育部規定，發放對象為校園確診者的密切接觸者。發放數量為高級中等以下學校學生及幼兒園幼童每人2劑；大學以上學生及成人每人3劑。

台中市預計從明日開始，由各校防疫長依流程進行匡列及通報後，可以派人員就近到台中市的「5個中心學校」進行領取。

盧秀燕說，為急診解壓，並協助快篩陽民眾迅速採檢並醫療處置，台中市衛生局號召台中市各大醫院，實施「快篩陽得來速」機制，已從6家變14家，首日6家醫院也服務250人次，都立即獲得PCR採檢、症狀給藥。

有關4日新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括4月30日IKEA宜家家居台中店、潭子勝利夜市、台中旱溪夜市、新天地梧棲創始店、台中市魚市場、台中第五市場、台中第四市場；5月1日新光三越台中中港店、豐原第一市場；5月2日老虎城等。