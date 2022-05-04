電競及商務NB、伺服器及低軌道衛星訂單穩定，降低上海昆山封城停工的衝擊，群光電能(6412)總經理曾國華表示，公司已配合客戶調整出貨地點，5月出貨狀況持續改善，由於訂單遞延出貨，預期4月應該電子產業谷底，第2季營運有望與第1季持平。

群電今天舉行法說會，受惠於商用/電競筆電、伺服器和通訊電源產品強勁需求，群光電能第1季合併營收為104.93億元，年增5.1%，營業毛利達17.42億元，年增5.8%，單季合併毛利率為16.6%，年增0.1個百分點，營業淨利達9.08億元，年增17.5%，營業利益率達8.7%，年增1個百分點，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為7.57億元，年增30.7%，每股盈餘為1.93元。

4月大陸華東地區封控嚴格，部分客戶及供應商工廠停工、降載，對群電進料及出貨造成部分影響，群電自結4月合併營收達30.99億元，年減2%，累計1到4月合併營收達135.93億元，年增3.4%，為歷年同期新高。

群電表示，4月蘇州廠區密切配合當地政府防疫，實施自主閉環管理，暫停召募，但廠區生產、進料、出貨一切正常，但部分供應商和客戶停工，衝擊4月營收表現，幸而除了蘇州廠，群光電能在東莞、重慶、泰國都有生產基地，目前已配合客戶調整出貨地點，五月份出貨狀況正持續改善。

展望第2季，商用筆電、電競筆電電源需求穩健，且伺服器及通訊電源訂單也不錯，目前看來逐季往上，但本季最大的考驗實為中國的疫情及華東地區的封城、封控，曾國華表示，4月上海及昆山大規模停工，對產業確實造成影響，尤其是零組件，隨著上海及昆山陸續復工，預期整個電子產業鏈約1到2個月左右回到正常，由於訂單遞延出貨，4月應該是電子產業谷底，下半年旺季營運可期。

去年伺服器佔群電營收比重約5%，預估今年佔比將拉升至5%到10%。

群電吳江新廠於去年下半年開始投產，吳江新廠現有12條電源產線，22條變壓器產線，總產能約增加15%，若加計重慶廠12條電源線及15條變壓線，兩個廠區共有24條電源產線及37條變壓器產線，且產線自動化比例高達80%，有助於提升群電獲利能力。

在泰國廠部分，群電泰國新廠已於3月動土，預計2023年完工啟用，群電預估，今年資本支出約20億元。

儘管今年大環境不確定性持續上升，在各個層面考驗著公司韌性，群電表示，公司的體質、彈性與多元化的成長動能，能幫助公司繳出優於業界的好成績，今年獲利將再拚雙位數成長。