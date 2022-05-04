台中市過去3年來，有31名高中職學生在學期間意外身亡，其中22人是因發生交通事故導致；此外，2020年間，全市高中職學生就有6人因偷嘗禁果懷孕而休學，市議員林祈烽、施志昌在議會教育文化業務質詢時呼籲，市府應加強高中職學生的交通安全與性知識宣導，避免憾事發生。

林祈烽指出，從2019年1月到現在，台中市高中職以下學生共有71人在學期間不幸亡故，其中國小有26人、國中14人，高中職學生則有31人，國中小部分多因先天性疾病或後天感染疾病而病故，但高中職部分有多達近2／3是因發生交通事故死亡，他們當中許多人更是無照駕駛。

副市長陳子敬表示，高中職學生年輕，對交通的認識不如成年人有經驗和深入，對速度較有追求的感覺，卻忽略了後續可能導致的事故；教育局副局長葉俊傑說，單就高中部分，市府每年舉辦至少150場交通宣導、參加人數超過上萬，全市也有68位種子教師，1學期至少會為學生上18個小時左右的交通安全課程。

此外，隨著時代改變，高中職學生偷嘗禁果的事情時有所聞，林祈烽表示，根據教育局的資料顯示，109學年度全台中有6名高中職學生因懷孕休學、110學年度則有1人，教育單位應加強高中職學生的性知識教育宣導。

葉俊傑對此表示，學校只要知道案件，都會會同衛政和社政單位去關懷，提供生產知識；但據他了解，這7位學生都沒有中輟休學，小孩也沒有生下來，都有留在學校繼續完成學業。