以搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」全球展店發展連鎖的聯發國際（2756）今（4)日公布第一季財報，受惠於美國市場成長強勁，首季營收達1.68億元、年增0.14％，營業毛利9千2百萬元，年增11.49％，首季稅後淨利2千萬元，年增33.53％，創下歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.2元。

展望後市，由於「與疫情共存」在美國市場已漸成共識，在美國連鎖茶飲市場已站穩龍頭地位的聯發國際將持續在美拓點展店，由目前22州拓展到25州，全年目標再開出40家新店，法人樂觀預估隨店數增加，聯發國際業績亦可望逐季成長。

聯發國際今年首季營收雖較去年僅微幅成長0.14％，不過淨利年增達3成，這是因為聯發國際在美國市場持續穩健展店，加上複數店增加，也就是同一加盟主開立兩家店以上，有效降低營運成本，提升單店的獲利表現，提升公司的整體營運成績。

隨著後疫情時代來臨，全球手搖飲市場有極大成長空間。根據國際研調機構Grand View Research統計，2019年全球珍珠奶茶市場規模為21億美元，預計2020年至2027年的複合年增長率（CAGR）為8.9％。聯發國際看準全球消費力道持續回穩、加上夏季為飲品旺季，於今年首季與科威特和埃及完成簽約，其中，科威特將在第三季一次開出2家門市，隨著持續進攻高毛利市場後，可望帶動營收和獲利成長。

聯發國際總經理賴柏宇表示，美國逐步放寬防疫措施並回歸正常生活，經濟開始復甦且消費力道回穩，「Sharetea歇腳亭」首季已在美國成功開出7家新門市，目前全美遍及22個州已有132家門店，另有22家裝修中。

賴柏宇並表示，為了深耕全球最大消費市場美國，聯發國際持續透過數位科技與當地消費者溝通，包含與美國最大評論平台Yelp和外送業者Grubhub合作，以此提升消費者的滿意度和客單價，不斷深化品牌價值。