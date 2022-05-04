新北美學廊帶 十三行、淡古串連藍天海岸古蹟文化帶。（新北市文化局提供）

新北市推動5條美學廊帶，其中「藍天海岸古蹟文化廊帶」將以十三行博物館與淡水古蹟博物館為據點，構築淡水、八里城市美學，將融入地方特色元素打造區域文化品牌活動，估計2030年前累計藝文參與人次可達3億5000萬人次，帶動城市藝文生活。

新北市立十三行博物館館長柏麗梅、淡水古蹟博物館館長黃麗鈴於14日在市政會議中報告「千年記憶．精采八里」以及「新北從淡水啟航．文化在古蹟迴盪」專題。

文化局長龔雅雯表示，十三行博物館是北台灣首座考古博物館擁有豐富史前文物，是北台灣重要的考古展示、教育、典藏的據點，而淡水古蹟博物館則是台灣首創古蹟群博物館，所辦理的活動多元創新。

龔雅雯說，二館各有不同特色，因應疫情影響，新北市各博物館無論在實體或線上都不斷的調整與創新，希望能帶給不同年齡層的市民朋友更多的服務。

龔雅雯指出，今年適逢淡水開港設關160周年及馬偕來台150周年，由國際交通到文化交流，今年淡水古蹟博物館以交通安全為主題，結合淡海輕軌以及目前興建中的淡江大橋，設計「交安上的古蹟」文創商品，不僅呼應開港的主題，同時祝福大家出入平安。

文化局表示，「藍天海岸古蹟文化廊帶」以十三行博物館、淡水古蹟博物館為據點，從點、線、面構築淡水、八里城市美學，融入地方特色元素，希望透過各項場域營造、活動、展演及博物館數位化，讓民眾看見新北的文化多樣性，帶動城市藝文生活。

侯友宜表示，在疫情影響的這段時間，博物館仍發揮轉型的力量，不斷從永續發展、數位轉型、創新發展等等面向，去推動新北市成為一個文化韌性城市。

其中數位博物館民眾可線上看展覽、逛遺址、學新知，淡水古蹟博物館和十三行博物館人數流量皆倍數成長。

藝術文化在民眾生活中扮演著療癒身心的重要角色，新北市的博物館、藝文場館從轉型線上走入市民生活，更配合市府「居家照護計畫」，十三行博物館提供「十三歡樂吧」、淡水古蹟博物館推出「防疫古居包」，讓居家照護的民眾，在家一樣能享受藝文、了解古蹟文化。