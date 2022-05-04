民進黨婦女部「親愛的家鄉，你好嗎？」新書發表會；身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，現在台灣新住民、新二代人口已經超過1百萬人；「現在各位是新移民、新二代，但4百年後也是台灣的祖先了。」

民進黨婦女部去年舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」2021全國新住民及新二代圖文徵件競賽，為記錄下這些扣人心弦的故事，並促進大眾對新住民族群的理解，將得獎的16篇作品編排成冊出版；蔡英文頒發剛出爐的新書給每一位得獎者。

蔡英文致詞說，過去兩年多來，受到疫情影響，許多新住民朋友是無法返鄉，特別想念在遠方的親友。她要謝謝婦女部用心舉辦這次徵件活動，讓新住民與新二代可以抒發對家鄉的思念。她也感謝參加的朋友用文字、照片說出對家鄉想念，也分享對台灣新故鄉的感人故事。

蔡英文說，現在台灣新住民、新二代人口已經超過1百萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要家人；也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量。

蔡英文指出，過去幾年她走訪各地，遇到許多認真、有才華的新住民，大家都很拼、努力，一起為台灣創造繁榮發展。

蔡英文說，未來政府也會繼續推動新住民政策，重視新住民子女教育，也要請大家與政府一起努力，推廣自己的語言、文化，讓每個台灣人都能更彼此瞭解，才能共同打造更包容、開放社會。

蔡英文說，她剛剛坐下面聽大家講話，很贊同一句話，「過去的4百年我們是移民社會，我們現在還展開雙手，來歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加的豐富。」

蔡英文表示，「現在各位是新移民、新二代，但4百年後也是台灣的祖先了。」最後也歡迎所有的得獎人，並預祝新住民母親，「母親節快樂」。