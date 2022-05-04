7歲就因腦癌開刀導致雙眼幾乎全盲的中華大學企管系大四生吳中云（中），勤奮向學，以自己的生命故事在校傳達正向力量，今年入圍總統教育獎，對一路陪讀13年的吳媽媽（右四）來說，是最好的母親節禮物。（陳育賢攝）

7歲就因腦癌開刀導致雙眼幾乎全盲的中華大學企管系大四生吳中云（右），勤奮向學，以自己的生命故事在校傳達正向力量，今年入圍總統教育獎，對一路陪讀13年的吳媽媽來說，是最好的母親節禮物。（中華大學提供／陳育賢新竹傳真）

7歲就因腦癌開刀導致雙眼幾乎全盲的中華大學企管系大四生吳中云（右），勤奮向學，以自己的生命故事在校傳達正向力量，今年入圍總統教育獎，對一路陪讀13年的吳媽媽來說，是最好的母親節禮物。（中華大學提供／陳育賢新竹傳真）

中華大學企管系大四生吳中云，7歲患腦癌開刀造成雙眼幾乎失明，15歲時又因腦出血造成半身癱瘓，但她勤奮向學，並在媽媽充當她的雙眼協助下，13年如一日的陪讀，去年順利考取企管研究所，今年更入圍總統教育獎，吳媽媽則獲中華大學頒發「勤樸誠正」（校訓）獎，成為最好的母親節禮物。

目前就讀中華大學企管系4年級的吳中云，小學2年級因惡性腦瘤緊急開刀，雖救回一命，但卻造成雙眼幾乎失明，僅剩0.01的視力，還因腦瘤引發的水腦症，終生需接引流管從頭部到腹腔，不到10歲的小小年紀還要接受長達10個多月的40次放射治療和15次化學治療。

媽媽曹淑茹回憶說，中云小二時突然反映說頭會痛，剛開始她與中云爸爸還不以為意，直到有1次女兒連走路都走不穩而跌倒，才緊急送醫檢查，竟診斷出小腦長了1顆約5公分大的腫瘤。

當天，兩夫妻聽完醫生簡報臉色凝重，只記得爸爸告訴中云，「爸爸不會讓你死！」隔天一早就送中云進開刀房。說到此，中云爸爸更是仍難掩激動情緒而流下眼淚。

當年中云病況穩定出院後，並不應視力的影響而放棄學業，反而更加勤奮向學，父母親決心要全力協助，夫妻倆決定由吳媽媽充當中云的雙眼，往後的日子就由吳媽媽一路陪讀，就這樣一陪13載。

只有高職畢業的吳媽媽，陪著女兒重新上1次國小、國中和高中，從學寫字、學英文全程陪同，而中云更是爭氣，還考上第一志願台中女中。

只是無情的病魔再次襲擊中云，高1第1次段考當天，中云因腦幹出血陷入昏迷，後來雖然幸運甦醒，但卻造成左半身癱瘓、心肺功能嚴重受損，經過2年漫長的復健，總算能緩慢行走。

而這次的磨難依舊未能擊倒中云，大學放榜了，中云同時錄取了5所大學，最後是因中華大學無障礙設施的友善校園環境，讓吳爸、吳媽放心讓中云選擇中華企管系就讀，去年更順利考上中華大學企管研究所。

中云在中華大學4年中，校方也讓她在課堂上分享生命故事，許多同學都因此受到激勵，同學們都感染到她的正向力量，中云更盡情揮灑青春，在學業和課外活動都表現傑出，還因熱心助人當志工，屢獲表揚，今年則入圍總統教育獎的殊榮，獲獎名單將在5月20日公布，但不論結果，中云在全校師生心中早已是總統教育獎絕對得獎人。