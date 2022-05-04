河濱公園是許多人假日休憩好去處，但部分不守規則民眾，擅自將車輛駛入自行車道，台北市政府強調，已在社子大橋下自行車道，設置違規車牌辨識系統，能自動抓出不守法車輛開罰，最高可處1800元罰鍰。

台北市工務局水利處股長邱奕龍表示，車輛違規行駛河濱公園自行車道日益嚴重，2月在社子大橋下自行車道，建置違規車牌辨識系統，到4月底測試期間，平均每月能發現200起違規事件。

邱奕龍指出，目前違規車牌辨識系統運作穩定，決定5月1日開始宣導，16日後只要發現車輛擅自駛入自行車道就會舉報開罰，水利處約每周讀取1次違規資訊，交由市警局交通大隊裁處，依法機車可處600至1800元，汽車可處900至1800元罰鍰。

邱奕龍補充，社子大橋下自行車道違規車牌辨識系統啟動後，預計試辦6個月，年底將會評估實施成效，一旦確認成效良好，能大幅減少違規車輛在自行車道，明年不排除在其他河濱公園也設置相同系統。

邱奕龍提醒，部分民眾想要欣賞河濱公園美景，任意騎乘機車在自行車道上，認為水門邊停車場與河岸有些距離，不管動線與區域規畫，擅自將車輛行駛到河岸邊，都嚴重影響自行車與行人安全。