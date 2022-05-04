在大聯盟球場上（以及任何職棒球場）威風八面的主審偶爾也會向球員認錯，大都會投手巴西特（Chris Bassitt）體驗了罕見的一幕，主審菲爾柴德（Chad Fairchild）因為錯判一顆好球而主動向巴西特致歉。美媒稱讚菲爾柴德「展現令人驚喜的風度」留下球員與主審之間難得的光輝鏡頭。

In between innings, Chad Fairchild owned up to Chris Bassitt for missing a strike call on Dansby Swanson pic.twitter.com/yPWhnSgymx — SNY (@SNYtv) May 3, 2022

事發在大都會與勇士本周4連戰的首役，第5局上半兩人出局，巴西特面對史旺森（Dansby Swanson）兩好兩壞，他投出一顆偏低進壘的沉球，史旺森沒出棒，巴西特自信是三振就帥氣地走下場。但是主審沒有舉手，巴西特只好返回投手丘。最後史旺森獲得四壞保送，下一棒又觸身球上壘，巴西特險些失分。

該半局結束換場時，主審菲爾柴德等到巴西特走近，用手指了一下巴西特，再拍拍自己的肚子，意思是「我錯了」。一位球迷在推特稱讚「我好像從來沒見過這種事」，也有球迷指出很多主審都還是講道理的，亂判的只是極少數。此外菲爾柴德那球誤判不算離譜，巴特特的球就擦在好球帶下緣而已。

巴西特說他明白主審的處境，「他們從事的是最困難的職業之一，我可以接受他們錯判，這是無可避免的，特別是他自己承認的時候，我還有什麼可說的？」巴西特後來也向主審認錯，表示他不該「耍帥直接走下場」，雙方言歸於好。