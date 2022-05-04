通常來說，印度券商在周末不上班，不過現在印度最大人壽業者，同時也是印度證券史上最大IPO（股票初次公開發行），甚至開放星期六也可以申購，就是希望廣大散戶可以共襄盛舉。

印度國家證券交易所（NSEI）表示，這個國營IPO相關作業已於4日開始，一直持續到9日為止，其中7日即使是周六也會受理。據悉，印度政府計畫每股以902至949印度貨幣盧比，釋出2.214億股LIC（印度人壽保險）股票。因此，最高可以籌得2100億盧比，約27億美元資金。

孟買的券商WealthMills認為，在周末還接受民眾申購確實不常見，不過，LIC的公司規模以及知名度來說，都是名列前茅故才會開此特列。至於作業系統不排除會有當機壓力，但印度資本市場的基建設施，就算在假日應該也可應付得來。

對印度眾多的散戶來說，這次IPO可以配售到LIC一共35%股份，同時每股也可享有45印度盧比的申購優惠。對LIC的保戶來說，則有機會分到10%持股，且有60盧比的折扣。

以這次最低至少需申購15股的規定來看，確定可以拿到股票的印度散戶，需付13,560盧比，約177美元。至於LIC的保戶，也要拿出13,335盧比左右之後，就可等到開始交易時賣個好價錢。

LIC成立於1950年代後期，是印度歷史最悠久國營壽險公司，在2000年當地政府開放私有化之前，LIC一直都有自己特定保戶。這家目前還是印度最大的保險業者，在全國14億人口中，幾乎每個大小社區內都找得到LIC的保險業務員。