是德科技(Keysight Technologies )今(4)日宣布，推出全新4通道向量信號產生器。該機型具備高達54 GHz的頻率，可在單一儀器中提供高達5 GHz的射頻頻寬和低相位雜訊。

是德M9484C VXG微波信號產生器進一步擴展自家的VXG系列產品陣容。其具備多項即時功能，可支援嚴苛的無線產業應用。M9484C VXG信號產生器搭配V3080A向量信號產生擴頻器，可將頻率範圍擴展到110 GHz，以滿足最新與不斷演進的標準需求。

是德表示，現今許多5G新興行動通訊、6G研究、衛星通訊和雷達應用，均使用寬廣的頻率範圍，最高可達毫米波(mmWave)頻譜。因此，測試這些應用時，須使用超高頻寬的信號產生器，以便產生所需的毫米波信號。此外，這些新興應用採用空間分集、空間多工和波束成形等複合式天線技術，以提供實現高傳輸速率和穩健通訊所需的分集、多工和天線增益。

是德最新的M9484C VXG信號產生器可在多個一致性通道中，產生高頻率、寬通道頻寬信號。工程師能夠透過這些功能達成前所未有的創新設計，可實現更高的頻率、更寬的頻寬和多通道應用，確保其符合最新和不斷演進的標準測試要求，也可以單機方法簡化多機解決方案的量測設定和複雜的校驗程序，以節省時間，並減少改變設備配置和布線時很容易發生的量測誤差。另外，使用全新DDS架構，可消除傳統類比I/Q調變器常見的信號缺損，並提供先進的信號傳真度、輕鬆產生寬頻信號。