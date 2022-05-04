全球網路資安解決方案業者趨勢科技（4704.JP）今（4）日宣布成立車用資安新公司VicOne，專注協助電動車產業建構資安防護，並將全力協助台灣電動車供應鏈夥伴通過國際車廠要求的車用資安規格，強化全球競爭力、攜手在未來車市場占有一席之地。

Statista研究報告指出，2025年全球道路上將有超過4億輛連網汽車，且平均每台車擁有1億行軟體程式，超過Windows達1倍、波音787客機達7倍，意味電動車將是會移動的大型數據中心，資安將扮演車廠及相關車用系統整合供應商在市場營運戰略布局的重要關鍵。

趨勢科技多年前即觀察到電動車將面臨潛在的安全挑戰，投入汽車資安威脅及安全領域的相關研究。台灣因位處全球汽車供應鏈重要地位，傳統零組件製造商為回應電動車市場發展積極尋求轉型，迫切於讓產品符合國際車廠的資安要求，以提升競爭力。

趨勢科技表示，VicOne的成立不僅將致力於解決電動車日益升高的資安需求，更將全力推動「策略合作夥伴計畫」以協助台灣汽車系統整合及零組件製造商達成汽車品牌廠的資安合規要求，成功躋身國際電動車市場。

VicOne推動的「策略合作夥伴計畫」將藉由趨勢科技在車用資安研發的能力，協助台灣供應鏈以最省力有效的資源符合國際車廠的資安規格要求，並積極與業界夥伴認證單位合作。目前已有Arm、MIH聯盟、公信電子、台達電、微軟、緯創資通等業界夥伴加入。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，專業的資安技術和團隊將是確保車輛安全的重要關鍵。將核心專長領域向外擴展延伸，除了開拓新市場發展空間，也將更善用趨勢最擅長、也最頂尖的軟體工程研發優勢，協助全球汽車生態系在安全的開發環境中搶得先機發揮競爭力。

VicOne執行長鄭奕立指出，車輛連網使行車安全暴露在更大的資安風險下，各種攻擊事件早已頻傳，預期未來車聯網資安挑戰將更嚴峻。VicOne的成立將為電動車市場帶來車用資安的專業技術支援，相信結合台灣製造的硬體實力，將能為台灣電動車產業貢獻一己之力。

VicOne業界夥伴成員、MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH的存在目標就是打造全新開放的電動車生態系，與會員共創合作機會。很高興能有機會參與VicOne的策略合作夥伴計畫，共同為生態系中的成員彌合差距，降低產業進入門檻、加速創新。