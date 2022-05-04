自主疫調回報系統5月1日上路至今，台北市副市長黃珊珊表示，PCR採檢是健保系統，法定傳染病系統抓健保資料，可能抓到民眾很久以前留的資料，導致確診者沒有收到簡訊。對此中央流行疫情指揮中心表示，今天起民眾到醫院或採檢站做PCR，都會要求留下手機，醫院一定要上傳，讓系統內手機號碼都是最新的。

指揮中心發言人莊人祥說明，以前是用法傳系統的資料，先前預防接種系統裡面留的手機，可能比較久，今天開始所有民眾在醫院或採檢站PCR時，由健保署要求醫院一定要上傳民眾手機號碼，藉由這個方式讓系統手機都可以是最新的。

健保署今天表示，疾管署「確診個案自主回報疫調系統」是利用醫療院所透過IC卡資料上傳之PCR檢測結果，其中包含民眾連絡電話，已依指揮中心指示，5月1日通知醫療院所進行IC卡資料上傳時需必填民眾連絡電話，並以手機號碼為優先，並於今日（4）凌晨0時起未填者予以退件。

另外，健保快易通APP今起提供確診民眾填寫自主疫調回報系統，確診者透過「健康存摺」功能查看PCR檢驗結果時，即可在同一系統直接完成自主回報，提供民眾多一個填寫管道，不怕沒收到簡訊，但須注意同樣為「一次性連結」，送出後即無法修改。

莊人祥指出，自主疫調回報系統目前累計發送6.2萬封簡訊，共3萬人完成填報；今天開通的「健保快易通APP」管道，目前共有3060點擊人次，其中993人透過該管道填寫完畢。