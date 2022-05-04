修繕還是搞破壞？新北市1名楊姓男子（38歲）承包新莊某社區修繕工程，但他竟在修繕期間，利用職務之便，夥同黃姓、劉姓2名友人，到社區竊取電線，直到社區主委帶電機保養技師要進行保養工程時才發現，立刻向警方報案，警方以監視器等相關線索鎖定嫌犯，分別在上月25日及本月3日將3人查緝到案。

警方調查，楊嫌承包該社區某住戶的修繕工程，但在施工期間，竟然心生歹念，在上月16日凌晨，找來劉男及黃男幫忙，跑到社區地下室ˋ停車場查看，最後以油壓剪剪斷地下室的電纜線，想趁近期原物料大漲之際，拿去變賣賺取不法利益。

整個事件是楊嫌犯案兩天後，因社區主委帶著電機保養技師到社區準備進行保養工程時，赫然發現地下室天花板的電纜線被剪斷，趕緊向警方報案。警方調閱監視器後，發現楊嫌3人在停車場查看、尋找目標以及動手行竊的過程，最後還特地整理天花板管線掩人耳目，才裝作若無其事離開現場。

警方後報後，成立專案小組並調閱社區及周邊監視器影像，很快便鎖定3人的身份，最後警方在上月25日先查緝楊嫌到案，隨後又在本月3日追緝劉嫌及黃嫌到案，警方不但在黃嫌的車輛起出失竊的電纜線，還在2人身上查獲二級毒品安非他命，訊後依加重竊盜及毒品罪嫌移送地檢署。

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